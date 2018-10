Le card trapping a déjà fait plusieurs dizaines de victimes...

Une nouvelle forme de fraude à la carte bancaire, appelée "card trapping", a récemment été détectée dans des self banking notamment situés sur le territoire de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre), communique le parquet de Bruxelles. Pas fondamentalement neuve en soi, cette technique est une variante du phénomène "shoulder surfing". Le principe ? Un auteur place une languette dite "collet marseillais" dans un terminal servant à des transactions bancaires. Il coupe le cache de discrétion du clavier numérique et enlève les autocollants CARD STOP. Le client peut donc encore faire ses transactions sans problème. Un complice, présent sur place, occupe alors un autre terminal et observe le code secret formé par la victime...

Lorsque la victime veut retirer sa carte, celle-ci reste bloquée dans la machine. Dès que le client sort du self banking, les auteurs viennent récupérer la carte à l’aide du collet et ont tout loisir de vider le compte de la malheureuse victime.

Ayant identifié le phénomène, les enquêteurs du service local de recherche la zone de police en question "ont investi du personnel et du temps pour s’y attaquer", toujours selon le parquet. Ils ont ainsi remarqué le manège de trois ressortissants roumains qui avaient réussi à soutirer de l’argent à plusieurs dizaines de victimes. Interpellés, L.C, 32 ans, I.L., 39 ans et D.D., 36 ans ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Un juge d’instruction les a tous les trois placés sous mandat d’arrêt.