Connue pour être l’un des plus vieux établissements pénitentiaires d’Europe, la prison de Forest a souvent fait la une de l’actualité en raison de sa surpopulation et de sa vétusté. Mais le temps où les détenus dormaient à trois ou à quatre, sur des matelas posés directement sur le sol, qui menaçait lui de s’effondrer, tout comme les plafonds ou les cheminées, est aujourd’hui révolu.

Les rats n’ont pas totalement déserté l’établissement, les plus résistants s’y promènent encore de temps en temps, mais la vie de la prison a été complètement bouleversée. “Un virage à 180 C°” achevé mi-janvier comme le précise Jurgen Van Poecke, directeur de ce qu’on appelle désormais “la prison bruxelloise”. Celle qui regroupe tant le site de Saint-Gilles que celui de Forest, devenu ainsi une maison de peine. Fini donc le temps où les personnes placées sous mandat d’arrêt à Bruxelles, étaient envoyées à Forest. L’établissement n’accueille plus que des condamnés. De 740 détenus en 2012, on est passés à 180 prisonniers aujourd’hui. Un sacré changement, dû à l’intervention du bourgmestre PS Marc-Jean Ghyssels. Ce dernier avait menacé l’été passé de fermer définitivement l’établissement pénitentiaire de Forest si la situation (vétusté et surpopulation) ne s’améliorait pas.

Ce mercredi, Marc-Jean Ghyssels est donc venu découvrir la petite révolution à laquelle sa menace de l’été a pu mener.

A commencer par la fermeture définitive des ailes C et D de l’établissement. Trop anciennes, il était impossible de les remettre en état. L’ancienne aile psychiatrique a par contre laissé place à une nouvelle aile, surnommée la “New C”n entièrement rénovée. Les détenus y disposent tous de WC en cellule mais leurs mouvements sont limités à certaines heures de la journée. Le gros changement se situe plutôt dans les ailes A et B. Ces deux dernières ne sont toujours pas équipées de toilettes individuelles mais elles fonctionnent désormais selon un régime “portes ouvertes”. Un bouleversement total du fonctionnement de la prison où jusqu’il y a quelques semaines encore, les détenus restaient enfermés dans leur cellule de 9 m2 23 h sur 24, à trois ou à quatre. Ils sont à présent seul dans chaque cellule de ces deux ailes. “Les portes sont ouvertes toute la journée et les détenus sont libre d’aller où ils veulent. Ils ont accès au douche quand ils en ont envie. Et ils peuvent travailler au sein de la prison, via plusieurs ateliers”, précise Jurgen Van Poecke. Un mode de détention axé désormais sur le contact humain qui plait aux détenus mais pas spécialement à tous les agents.

Les détenus font leur cuisine...

La nouvelle prison “portes ouvertes” de Forest est réservée aux condamnés. Des détenus sélectionnés selon plusieurs critères dont le comportement en prison arrive en tête. Pas question de laisser circuler toute la journée qui veut au sein de l’enceinte carcérale qui fait désormais office de maison de peine. “L’avantage, c’est qu’on peut purger notre peine à Bruxelles. On reste proche de notre famille. Ce qui est vraiment bien, c’est qu’on peut occuper notre temps, en dehors d’une cellule, en travaillant dans la prison”, témoigne un détenu satisfait de ce régime. Un autre se dit content de pouvoir se rendre à la douche dès qu’il le désire, même si, cela implique d’occuper une cellule sans WC. “Mais au moins, on est seul en cellule. La nuit, on doit faire nos besoins dans un seau. La journée par contre, on peut circuler librement dans l’aile”, ajoute encore un autre condamné.

Une liberté qui de l’avis de plusieurs agents, permet d’atténuer les tensions au sein de la prison. Face à des détenus moins stressés par l’enfermement, la violence envers le personnel diminue. Ce qui ne contente toutefois pas tous les agents. L’un d’entre eux, mécontent de ce nouveau système, estime qu’il n’aide en rien le détenu à réfléchir sur les actes commis. Sauf qu’il permet davantage de contacts humains. Des rapports précieux pour une réinsertion qui arrive tôt ou tard.