De nationalité espagnole, cette petite fille était accompagnée de ses deux parents.

Une petite fille de deux ans est décédée, samedi après-midi, sous les yeux de ses parents, étouffée en mangeant une crêpe d'après le quotidien français Le Parisien. Le drame a eu lieu samedi, vers 14h30, quai Branly, dans le secteur de la Tour Eiffel, à Paris. La fillette, de nationalité espagnole, qui était avec ses parents, touristes en visite à Paris, a fait un malaise dans la rue en avalant la crêpe. Ce sont des passants qui ont donné l'alerte et qui ont appelé les secours.

Policiers et pompiers ont été appelés pour la raison suivante: un «mineur ayant fait un malaise sur la voie publique». Les policiers étant arrivés les premiers, et au vu de la gravité de la situation, ont prodigué les premiers gestes de secours. Les pompiers et le Samu ontensuite pris le relais afin de tenter de sauver la fillette mais il était malheureusement déjà trop tard. La petite fille est décédée vers 15h30.