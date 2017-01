Selon nos informations, une enseignante, professeur depuis plusieurs années dans un lycée, a été suspendue pendant quasi toute une année scolaire et fait l’objet d’une procédure pénale après que des parents ont porté plainte, l’accusant d’avoir cherché à séduire leur fils mineur d’âge.

Dans plusieurs affaires récentes, la direction de l’enseignement a dû licencier pour faute grave des enseignants ayant eu des comportements inappropriés - entre autres sur les réseaux sociaux - avec des élèves, jeunes filles. Mais que se passe-t-il quand les rôles sont inversés et que l’agresseur présumé est une "agresseuse", tandis que la "proie" est un garçon ?

L’enseignante belge qui avait d’abord été suspendue (sans réduction de salaire) a demandé et obtenu son transfert dans un établissement éloigné.

L’affaire en cours montre que les enseignantes ne seraient pas à l’abri. Même si les cas sont rarissimes en Communauté française, d’une enseignante mise en cause - à tort ou à raison - pour avoir été attirée par un élève.

"Sujet tabou", nous confiait hier un prof : "Selon moi, la question n’est pas ce que l’on peut éprouver, mais ce que l’on décide d’en faire. Car soyons francs : quand on est homme ou femme et que l’on passe des journées avec des élèves du sexe opposé dans la plénitude de l’adolescence, il est difficile de ne pas penser à ce genre de choses. C’est ici qu’intervient ce qu’on appelle la ‘distance pédagogique’ : Je résous le problème en me disant que j’ai une situation d’autorité et que me laisser aller serait évidemment un abus de cette position, un total manque de respect de moi-même et de la jeune personne dont les parents m’ont accordé leur confiance".

Et c’est précisément ce qui a déclenché la plainte des parents quand ces derniers ont accusé la jeune femme d’avoir cherché à séduire leur fils au lycée. Le dossier est en cours au parquet et à la direction de l’enseignement.

Dans ses derniers développements, l’enseignante rejette les soupçons de comportements inadéquats et de faits graves sur la personne de "l’élève alors mineur".