La police enregistre en moyenne une septantaine de cas ou de plaintes à propos de viols commis dans un couple.

Elle en recensait 76 en 2012, 71 en 2013 et 2014, 68 en 2015 et 48 dans les trois premiers trimestres de 2016, ressort-il de chiffres fournis par le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, en réponse à une question écrite de la députée Nele Lijnen (Open Vld).





Le ministre incite toutefois à la prudence dans l'interprétation de ces chiffres: selon le dernier moniteur de la sécurité (2008-2009), seulement 7,2% des infractions sexuelles sont déclarées à la police (attentats à la pudeur, viols, exhibitionnisme, etc.). Les années mentionnées sont en outre celles où les faits sont perpétrés et non l'année où ils ont été enregistrés. Il n'est pas inhabituel que les victimes introduisent une plainte au bout d'un certain temps après les faits.