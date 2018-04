Faits divers L’artiste évalue la valeur de, qui était exposé dans une galerie à Knokke, à 2,2 millions d’euros

Il n’aura fallu que quatre minutes pour dérober une œuvre de l’artiste flamand Arno Quinze exposée à Knokke, bien qu’elle pesât près de 45 kilos.

Selon l’auteur, la valeur de Natural Golden Chaos serait de 2,2 millions d’euros. "C’est vraiment hallucinant. Ce vol a été très bien préparé", commente-t-il.

Arne Quinze a pu constater les dégâts alors qu’il revenait de Los Angeles, fatigué par le jetlag. "Cette nuit à 4h, j’ai reçu un coup de fil sitôt après que cela se soit produit. Sur le moment, on ne peut évidemment pas y croire. Cette galerie d’art est tellement bien protégée. Des caméras, des signaux d’alarme, des vitres blindées. Tout est vraiment prévu pour éviter un vol avec effraction. Et pourtant, c’est ce qui s’est produit."

Les autres œuvres de l’artiste sont intactes. L’exposition dans la Kustlaan va encore durer quelques semaines. De toute évidence, le voleur était venu en repérage.

Selon les premières constatations de la police et du parquet, l’auteur a agi seul. Au bout de quatre minutes maximum, il avait déjà disparu. Au cours de ce laps de temps, il avait pu forcer la vitre blindée à l’aide d’un bélier, décrocher l’œuvre du plafond et la déposer dans le coffre de sa voiture.

Lorsque la police est arrivée, l’oiseau s’était déjà envolé. Les images filmées par le GSM d’un voisin montrent que tout s’est passé à la vitesse de l’éclair.

La patrouille est parvenue à rapidement localiser le véhicule suspect. Une poursuite s’est alors engagée à plus de 200 km/h. "Les enquêteurs m’ont raconté que l’auteur a roulé à contresens sur la route rapide. C’est tout bonnement incroyable. Le plus important est que personne n’ait été blessé durant la poursuite", détaille Arno Quinze.

Tous feux éteints, le gangster est parvenu à semer la police à hauteur de Maldegem.

La probabilité que le voleur ait agi par amour de l’art est quasi nulle. "Vendre le tout est impossible. Il va sans doute fondre l’or et le revendre."

Le prix de l’or est estimé aujourd’hui à 35.000 euros le kilo. Une fois fondue, l’œuvre vaudra donc environ 1,5 million d’euros. Natural Golden Chaos a en effet été fabriqué avec de l’or de 18 carats.

L’œuvre volée fait partie de l’exposition My Secret Garden et a été réalisée en 2014 par Arne Quinze en collaboration avec un producteur d’or allemand. Depuis, elle a été présentée à de nombreuses expositions aux États-Unis, en Europe et en Asie.

L. N.