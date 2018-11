Une vingtaine d'habitations situées rue Plein Vent, chemin de la Joie et Oeveren à Baelen ont été évacuées lundi matin à la suite d'une fuite de gaz, a-t-on appris auprès des services de secours. La conduite a été percée lors d'importants travaux de voirie réalisés rue Plein Vent et Oeveren. Un périmètre de sécurité a immédiatement été dressé et les habitants ont été évacués. Ceux qui le souhaitaient ont été accueillis dans le réfectoire d'une école où un petit déjeuner leur a été servi.

Vers 10h00, la situation était sous contrôle et les opérations d'inertage de la conduite ont pu débuter. Selon les pompiers, elles devraient durer environ deux heures. Les réparations pourront alors être effectuées.

Les habitants ont pu regagner leur domicile mis à part les habitants d'Oeveren.