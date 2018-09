On le sait : la drogue est bel et bien présente dans les prisons. Malgré des contrôles réguliers, les agents pénitentiaires n’arrivent pas à juguler le phénomène. Et pour cause, les trafiquants font preuve de trésors d’imagination lorsqu’il s’agit de faire entrer des produits stupéfiants dans l’enceinte des centres pénitentiaires.

C’est dans ce contexte que les forces de l’ordre ont réussi un joli coup de filet, ce dimanche, à la prison de Jamioulx. Une visiteuse, sur qui des soupçons se portaient depuis un certain temps, a été prise en flagrant délit alors qu’elle tentait de faire passer plus de 100 grammes d’héroïne, soit l’équivalent de 5.000 euros en valeur marchande.

Selon certaines sources , l’intéressée aurait dissimulé la drogue dans son vagin, espérant ainsi tromper la vigilance des gardiens. Le parquet de Charleroi, qui se tait dans toutes les langues à propos de cette affaire, n’a toutefois pas confirmé ce détail.

Toujours est-il que l’intéressée a été privée de liberté et que la drogue a été saisie. Ce lundi, des perquisitions ont été menées dans la région de Charleroi et divers devoirs devaient encore être effectués.

Présentée devant le juge d’instruction, la dealeuse a été inculpée mais remise en liberté. En l’absence de confirmation du parquet, les suppositions vont bon train : il se pourrait en effet que l’intéressée ne soit qu’une mule, instrumentalisée par de véritables trafiquants, au sein de la prison et à l’extérieur…