C’était la consternation, ce samedi, dans le village de Lobbes. Quatre jeunes du coin ont en effet été impliqués dans un dramatique accident de la route qui a coûté la vie à l’un d’entre eux, âgé de 28 ans seulement. Mickaël Bougard et ses amis avaient passé la soirée ensemble, se rendant notamment au Lobbach et au Cercle, deux cafés de l’entité.

Vers 4 h du matin, le petit groupe de copains s’est scindé en deux : certains sont rentrés chez eux, d’autres ont décidé d’aller se remplir l’estomac. Mickaël, Maxence et un troisième larron sont montés à bord de la BMW 420i de leur pote Steven, les deux premiers prenant place sur la banquette arrière. Le conducteur a démarré et emprunté la rue des Trois Bonniers, en direction du centre de Lobbes.

Roulant à vive allure, Steven a perdu le contrôle de son bolide à la sortie du rond-point. La BMW est partie en embardée et s’est écrasée contre un poteau métallique de l’ancienne voie de tram.

Suite au choc d’une violence rare, la berline a été littéralement coupée en deux.

Avertis des faits , les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont rendus sur place suivis de trois ambulances et d’un SMUR. Mais à leur arrivée, il n’y avait déjà plus rien à faire pour Mickaël Bougard, tué sur le coup.

Grièvement blessé, Maxence a été pris en charge par les secouristes et transporté en milieu hospitalier. Il souffrirait notamment d’une perforation au poumon et de blessures multiples.

En revanche, Steven et le passager avant ont eu plus de chance : ils sont sortis physiquement indemnes du crash mais le conducteur, en état de choc, a tout de même été hospitalisé.

Selon le parquet de Charleroi, ce dernier avait consommé de l’alcool, mais en très faible quantité. "J’en veux au conducteur", pestait un ami de la victime. "Quand on transporte des passagers, on ne prend pas de tels risques. Mick, c’était un super-gars. Il travaillait dur et voulait s’acheter une maison. C’était quelqu’un de très sociable, qui aimait bien vivre".

Suite à ce terrible crash, la police locale de la zone Lermes a fermé la route dans les deux sens et averti le parquet de Charleroi qui a déféré un expert sur les lieux. Celui-ci déterminera les causes exactes de cette tragédie qui a endeuillé tout un village.