Les quadragénaires impliqués dans une altercation survenue samedi après-midi à Verviers, et impliquant l'usage d'une hache et d'une pelle, ont été entendus et déférés, a déclaré dimanche matin le parquet de Liège. Vers 15h30 samedi, une violente altercation a éclaté entre deux individus qui se trouvaient dans le quartier de Hodimont, à Verviers. Deux hommes ont commencé à se porter des coups avec leurs mains avant d'utiliser une hache et une pelle.

Après avoir été séparés par des passants, ils ont été emmenés à l'hôpital le plus proche où ils ont chacun reçu une incapacité de travail de sept jours. Les deux hommes, respectivement âgés de 47 et 49 ans, ont ensuite été entendus et déférés au parquet de Liège.

"Ils se rejettent mutuellement la faute", a expliqué dimanche matin le parquet de Liège. "Le suspect de 47 ans a avancé qu'il connaissait son rival et que ce dernier se serait approché de lui en le giflant à deux reprises." L'homme a réagi en donnant un coup de poing à son agresseur "et les choses ont dégénéré. Le plus âgé des deux se serait muni d'une pelle pour frapper son adversaire. Le plus jeune est alors allé chercher la hache qui se trouvait dans sa voiture et il aurait violenté son rival avec le côté non coupant de l'objet", a poursuivi le parquet.

"L'homme de 47 ans a souligné que son rival serait déjà venu voler dans son appartement. L'autre individu a également été interrogé et a expliqué que c'est son adversaire qui avait débuté la bagarre et qu'il n'avait fait que se défendre."

Au vu de la gravité des faits, le magistrat en charge de l'affaire a décidé de mettre le dossier à l'instruction.