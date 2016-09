Victime d'un accident de la route en 1993, elle attend toujours son indemnisation !

Faits divers

Quand elle revoit les photos en noir et blanc, Anne-Marie s’interroge:

"Comment m’en suis-je sortie?"

Ce jour-là de 1993, Anne-Marie Lemmens avait sa petite étoile avec elle.

Mais son étoile l’a quittée lorsque la justice a commencé à s'en mêler, soupire celle qui pense détenir le record des lenteurs de la justice belge: l’accidentée de la route attend l’indemnisation depuis le 2 avril 1993 et c’est d’autant plus incroyable que le tribunal reconnaît depuis 1996 - vingt ans ! -- que le chauffard qui a brûlé le feu rouge est entièrement responsable.

"J'étais passagère dans l'Opel Ascona que mon frère conduisait. Et j’étais ceinturée. Le choc a été terrible. Dix-sept jours de coma, six mois d’hospitalisation, seize fractures dont quatre vertèbres et huit côtes cassées. Sortie en chaise roulante. Trois ans de revalidation."

(...)

