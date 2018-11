En écoutant Joséphine hier sur son lit d’hôpital, à Tivoli dans le service de cardiologie, il paraît tellement désolant qu’un conflit de voisinage dégénère de la sorte. On se dit qu’entre adultes majeurs et vaccinés, tout aurait pu s’arranger autour d’un barbecue et d’une bonne bouteille.

Joséphine ose à peine dire qu’on se bat, en fin de compte, pour un bout de terrain de 30 cm dont les experts chiffrent la valeur à 6 euros. Que cela dure pourtant depuis vingt ans.

"J’ai tellement les nerfs à bout que j’en ai fait une déchirure de l’aorte. Les médecins me l’ont dit : je suis une rescapée."

Cette maison, du côté de Cuesmes, Joséphine y habite depuis 1968. Elle fut d’abord celle de ses parents. "Nous n’avions jamais eu de problèmes avec nos précédents voisins." C’est à l’arrivée des nouveaux, vers 1995, que les soucis ont commencé. Les arrivants, ça paraît légitime, ont voulu rénover.

Ont-ils empiété de quelques centimètres sur le terrain de Joséphine comme celle-ci le prétend ? Et ce faisant, (...)