Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mercredi en début d'après-midi, quatre policiers de la zone Bruxelles-capitale Ixelles pour des faits commis dans la nuit du 30 au 31 janvier 2014.

Deux étudiants qui festoyaient dans le quartier du cimetière d'Ixelles avaient été embarqués dans un fourgon de police. L'un d'entre eux avait été frappé. Tous deux avaient été menés dans le bois de la Cambre puis forcés de s'agenouiller. L'un des policiers mis en cause, le seul à être poursuivi pour traitement inhumain, avait demandé à l'un des étudiants de se déshabiller et de se jeter dans un étang. Puis les policiers étaient partis, laissant les étudiants sur place. L'intervention n'avait pas été mentionnée dans les écrits des inspecteurs.

Les policiers ont été condamnés pour détention arbitraire et faux rapport d'activité. Le principal protagoniste a été condamné pour traitement inhumain et violences illégitimes à une peine d'un an de prison avec sursis et 600 euros d'amende. Deux de ses collègues écopent de huit mois avec sursis. Le quatrième, qui avait fini par avouer et regretter les faits, est condamné à une peine de 150 heures de travail.