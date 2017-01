Voici cinq astuces pour éviter d’être inculpé

Daniel Soulez Larivière est un célèbre avocat français, qui s’est notamment illustré dans l’affaire du Rainbow Warrior, qui opposait l’État français à Greenpeace.

Dans son livre, Face aux juges, il oppose un Monsieur Duval à un Monsieur Dubois. L’un fait tout de travers et se retrouve peu à peu dans la peau d’un accusé. L’autre adopte de bons réflexes et s’en tire bien.

Pour Daniel Soulez-Larivière, comprendre la justice, son objectif et les moyens qu’elle utilise, est primordial. "Un comportement réfléchi face à la police ou au juge sert à tout le monde : soi-même, les autres et la justice elle-même", explique-t-il.

Tour d’horizon de ses trucs et astuces "que tous les gens honnêtes doivent savoir".

Si vous êtes convoqué par la justice ou mis en garde à vue…

1) Tentez de reculer la date du rendez-vous. "De cette façon, vous pouvez vous préparer mentalement. Cela vous permet aussi de faire le point et de vous demander ce que vous avez fait et qui pourrait vous êtes reproché. Pensez aussi à déplacer vos rendez-vous ultérieurs : une garde à vue est une épreuve et serez distrait ou stressé si vous devez vous rendre à un meeting ou une entrevue."

2) Parlez-en autour de vous. "En premier lieu, à votre conjoint. Premièrement pour qu’il ne s’inquiète pas si vous ne rentrez pas à la maison mais aussi parce que, si vous avez des enfants, il faudra prendre vos dispositions. Si vous êtes placé en garde à vue, il faudra que quelqu’un aille les chercher. Si vous êtes employé, prévenez également votre directeur."

3) Prenez un avocat. "Même si vous estimez être innocent, pensez à prendre conseil auprès d’un avocat. J’ai connu deux affaires similaires : dans l’une, les accusés n’en ont pas voulu. Ils ont tous été déclarés coupables. Dans l’autre, ils en avaient. Ils sont sortis libres."

4) Acceptez la visite médicale. "Là aussi, il s’agit d’une disposition légale. Si vous êtes en garde à vue, c’est même obligatoire. Mieux vaut ne pas renoncer aux droits que vous offre la loi."

5) Ne répondez que la vérité et relisez vos propos après. "Ne donnez pas de réponse qui mènent à d’autres questions et ne faites pas de supposition. Dire ce que l’on pense que l’autre veut entendre est également très dangereux pour vous. Ne répondez donc qu’à ce que vous savez. Et si vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. Lorsque le procès-verbal est rédigé, il est impératif de le relire avant de le signer : parfois, on se rend compte en lisant que ce qui est écrit ne reflète pas ce qu’on voulait dire."