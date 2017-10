La Belgique est l’un des rares pays européens à disposer d’une banque de données spécifique aux Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Opérationnel depuis plus d’un an, cet outil, géré par l’Ocam, permet de suivre dans les détails les déplacements des combattants de l’État islamique ainsi que de celles et ceux qui tenteraient de rejoindre les rangs de l’organisation terroriste.

Mise à jour en continu, la banque de données indique qu’un total de 275 FTF (220 hommes et 55 femmes) en provenance de Belgique, se trouve actuellement dans des zones de conflit (Irak/Syrie). Des chiffres qui nous sont fournis par le cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon. On apprend également qu’à ce jour, on ne compte plus aucun partisan de l’État islamique en route vers la Syrie ou l’Irak. En revanche, toujours selon cette banque de données, 85 personnes, dont 22 femmes, ont tenté de partir mais en ont été empêchées volontairement ou non. "Il existe également des indications sérieuses de l’intention de partir vers une zone de conflit djihadiste pour 117 autres personnes vivant en Belgique."

En ce qui concerne les returnees, les combattants de Daesh revenus sur le sol belge, la banque de données FTF en comptabilise 123, dont 98 hommes et 25 femmes. Et c’est dans l’arrondissement de Bruxelles qu’on en trouve le plus : 67 dans la capitale, contre 21 à Anvers, 8 en Brabant flamand, 8 dans le Hainaut, 7 à Liège et 2 à Namur.

Pour ce qui est du profil de ces combattants, la majorité sont nés dans les années 1990 (310 FTF) et ont donc entre 17 et 27 ans. "En ce qui concerne la nationalité des FTF, 83 % sont de nationalité belge, 9 % de nationalité marocaine, 4 % de nationalité française et 4 % encore de nationalité russe", a précisé, en réponse à une question parlementaire, le ministre de la Justice, Koen Geens, ajoutant que neuf de ces FTF sont sous surveillance électronique, cinq dans le cadre d’une détention préventive et quatre pour l’exécution d’une peine.

