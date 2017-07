C’était probablement le cadet des soucis des enquêteurs. Mais ils pensent savoir d’où vient le fameux chapeau (un bob, en fait) qui a fait fantasmer la Belgique pendant de longues semaines, peu après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Ce jour-là, les autorités diffusent rapidement des captures d’écran d’images de vidéosurveillance montrant trois hommes tirant des chariots à l’aéroport de Zaventem. Deux d’entre eux se sont fait exploser : Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui. Le dernier, immortalisé par le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw en personne comme "l’homme au chapeau", a finalement pris la fuite avant de se faire interpeller deux semaines plus tard, le 8 avril 2016, à Anderlecht; il s’agissait du Molenbeekois Mohamed Abrini.

Suivi à la trace par des caméras de surveillance tout le long de son trajet pédestre entre l’aéroport et Schaerbeek, Abrini avait conservé son bob, ce qui a empêché les enquêteurs de pouvoir l’identifier. Ce n’est qu’une fois interpellé et privé de liberté qu’il a consenti à dire qu’il était bien à Zaventem, le 22 mars, avec ses complices présumés El Bakraoui et Laachraoui. Selon nos informations, c’est Ibrahim El Bakraoui en personne qui a acheté le bob de Mohamed Abrini.

...