Perdre sa nationalité si on est un mauvais citoyen. C’est possible en Belgique mais pas pour tout le monde. Pas question par exemple de déchoir de la nationalité une personne qui deviendrait ainsi un apatride. En clair, si vous ne disposez pas déjà d’une double nationalité, on ne peut pas vous retirer votre nationalité belge puisque vous vous retrouveriez alors sans aucune attache.

