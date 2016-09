Voici les grands acteurs du procès Wesphael

Vite, vite, le Clasico !

Plus que treize jours à attendre. Treize jours avant d’avoir le premier Clasico de la saison à Sclessin. Si ce sont toujours des matches très attendus, celui du dimanche 2 octobre fait d’ores et déjà saliver tout le monde, les supporters liégeois, anderlechtois et neutres. Un billet de Christophe Franken.