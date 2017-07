Mis sur pied par le ministre de l’Intérieur Jan Jambon au lendemain des attentats de Paris, fin 2015, le plan Canal, destiné à lutter contre le radicalisme et le terrorisme et à combattre les racines du mal, a atteint son objectif. L’objectif n’était pas d’éradiquer totalement le terrorisme, mais bien d’offrir un renfort policier à plusieurs communes sensibles à Bruxelles et alentour, afin, surtout, d’obtenir une meilleure vision, dans le but de mieux prevenir les risques d’attentats.

Visant initialement les communes de Molenbeek et Vilvorde, le plan Canal a ensuite été élargi à celles d’Anderlecht, Saint-Gilles, Koekelberg, Schaerbeek et Saint-Josse.

Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, est aujourd’hui en mesure de fournir un bilan complet des actions réalisées grâce à son plan en 2016 sur l’ensemble des communes précitées. Et les résultats sont plutôt impressionnants : au total, ce ne sont pas moins de 100.401 contrôles de résidence qui ont ainsi pu être réalisés.

Voici, les résultats de ces opérations, dans le détails, commune par commune :

À Molenbeek : 12.475 contrôles de résidence ont été effectués dans le cadre d’enquêtes de population et 8.603 habitations ont été contrôlées. Une proposition de radiation d’office a été émise pour 1.118 personnes.

À Koekelberg : 1.549 habitations individuelles ont été contrôlées. Une proposition de radiation d’office a été émise pour 213 personnes.

À Anderlecht : 26.804 contrôles de résidence ont été menés. Pour 2.627 personnes, une demande de radiation d’office a été proposée.

À Saint-Gilles : 13.769 contrôles de résidence réalisés et 453 demandes de radiation ont été émises à l’encontre de 453 personnes.

À Schaerbeek : Pas moins de 18.627 contrôles de résidence menés et 1.713 radiations d’office réalisées.

À Saint-Josse : 5.789 contrôles de résidence et 646 radiations d’office effectuées.

À Bruxelles-Ville : 18.232 contrôles de résidence menés et 3.835 propositions de radiation d’office élaborées à la demande de la police. À noter qu’à Bruxelles-Ville, 19.046 habitants ont quitté le territoire.

À Vilvorde enfin, 3.156 contrôles de résidence ont été réalisés et 357 enquêtes semblaient négatives, toujours selon les chiffres fournis par Jan Jambon.