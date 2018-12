On le sait, l’hiver, avec la nuit qui tombe toujours plus tôt, est une période de prédilection pour les cambrioleurs.

Selon une enquête menée par la Plateforme Prévention Cambriolages, un tiers des cambriolages ont lieu entre minuit et 6 heures du matin. La soirée est également un moment propice : un peu moins d’un tiers des victimes reçoivent la visite de cambrioleurs entre 18 h et minuit, en raison de l’obscurité hivernale. "En hiver, nous recevons des appels dès 17 h, tout simplement parce qu’il commence à faire noir", explique Marleen Coppens conseillère en prévention cambriolage dans la zone de police d’Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre et conseillère indépendante au sein de la plateforme.

Et à l’approche des fêtes, les cambrioleurs sont encore davantage à pied d’œuvre. "Ils surveillent de près les habitations. Dès qu’une famille quitte son domicile en tenue de fête, ils savent qu’ils ont alors largement le temps de visiter la maison. La période des fêtes est aussi synonyme de vacances pour certaines personnes qui partent alors quelques jours en laissant leur maison sans surveillance."

Faire appel à ses voisins pour créer l’illusion que la maison est habitée reste la meilleure forme de prévention. "Ceux qui ont plusieurs voitures peuvent par exemple laisser l’une d’entre elles dans l’allée des vacanciers afin de donner l’impression que l’habitation est occupée. De même, il est tout à fait déconseillé de laisser déborder la boîte aux lettres. Un voisin ou une voisine qui ramasse le courrier de temps en temps peut résoudre ce problème. Demandez également aux voisins de rentrer ponctuellement dans la maison pour allumer la lumière ou la radio. Ce faisant, le contrôle social pendant les fêtes sera renforcé", affirme Frédéric François, président de la Plateforme Prévention Cambriolages.

Par ailleurs, on n’y pense pas souvent, mais nos poubelles sont aussi de précieux indices pour les voleurs. "Si vous recevez un nouvel ordinateur portable à Noël, ne mettez pas la boîte à côté des vieux papiers le lendemain. Placez plutôt le carton dans une autre boîte neutre. Il est important de ne pas faire étalage des nouvelles affaires en laissant les emballages sur le trottoir", poursuit Marleen Coppens.

Les cambrioleurs obtiennent de nombreuses informations grâce aux déchets des gens. Les fêtes de fin d’année offrent non seulement plus d’opportunités aux cambrioleurs, mais en général, c’est également une période où il y a plus d’objets de valeur dans la maison.