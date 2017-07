Et si Hitler ne s’était pas suicidé dans son bunker ? Et si Hitler avait été jugé à Nuremberg ? Et si, pure fiction, il était jugé demain à La Haye par la Cour pénale internationale (CPI) ? "Aurais-je accepté de le défendre ? Comment l’aurais-je défendu ? "

Quand il se lance dans son mémoire de fin d’études, Romain Delcoigne a conscience de faire dans l’inédit. Sa recherche est une première. Personne à sa connaissance n’a osé avant lui.

À 22 ans, Delcoigne achève un master de droit à l’UCL. Évidemment, il n’a aucune sympathie pour le nazisme ni pour Hitler. Son travail est théorique : si chacun a, comme on le dit, le droit d’être défendu, est-ce aussi le cas d’Adolf Hitler ?

Et Romain Delcoigne répond : "Oui, dans la mesure où à mes yeux, l’avocat du diable n’est pas le diable et où défendre le diable est porteur d’humanité."

Après s’être considérablement renseigné sur le nazisme et le IIIème Reich, la Shoah, les atrocités, l’abominable, le jeune juriste trouve les premiers grands axes d’une possible défense dans les faiblesses du droit pénal international de l’immédiate après-guerre. "Nuremberg a dû improviser, créer des concepts, des procédures, des incriminations comme celle de crime contre l’humanité qui n’existaient pas, puis faire entrer les faits dans les cases ainsi créées. De la sorte, Nuremberg a tordu le droit et fait primer la morale. Au procès de Nuremberg, il en a résulté des failles. Je pense à des violations de principes comme ceux de légalité et de non-rétroactivité, à des problèmes majeurs dans la composition du tribunal, et à quantité d’autres. Or, des failles, c’est exactement ce que le pénaliste cherche".

(...)

