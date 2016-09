Voilà pourquoi le parquet pense que Wesphael a tué

Faits divers

Lundi prochain, cela fera 1.053 jours que l’incertitude plane. Et il faudra trois semaines de procès pour tenter d’en dénouer les fils.

À l’heure de la dernière ligne droite, le ministère public a acquis la certitude que l’ancien député wallon Bernard Wesphael est l’auteur du meurtre de son épouse Véronique Pirotton, commis dans la chambre de l’hôtel Mondo, le 30 octobre 2013. Une version que nie l’accusé, avec force, et ce depuis le début de l’enquête. Pour autant, le parquet général de Mons a d’ores et déjà affûté ses arguments.

L’explication du suicide ne satisfait pas l’accusation. Bernard Wesphael affirme que son épouse s’est suicidée mais l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre Véronique Pirotton et son amant, Oswald D., réalisé le fameux 30 octobre, donne une version différente. Dans ce dialogue, la victime explique à Oswald D. qu’elle ne voyait pas d’avenir avec son mari. Et qu’elle avait monté "une sorte de dossier" pour "montrer qu’il ne participait pas dans les frais" du ménage. "J’ai l’impression qu’il n’y a plus de retour possible, qu’il n’est plus possible de faire marche arrière, donc je suis contente, et voilà, c’est tout", a-t-elle dit, le jour même de son décès.

Les experts judiciaires pas convaincus lors de la reconstitution. Bernard Wesphael a expliqué, lors de la reconstitution des faits, que son épouse, prise d’une rage folle, était tombée toute seule à terre, à plusieurs reprises. Bernard Wesphael l’aurait empêchée de se faire plus de mal, attendant qu’elle se calme pour ensuite aller s’endormir "peut-être 35 ou 40 minutes". C’est à son réveil qu’il dit avoir découvert le corps, un petit sac en plastique sur le visage (joue et pommette gauche). Mais la version est battue en brèche par deux légistes, pour qui la position de la victime ne correspond pas à une tentative de suicide au moyen d’un sac en plastique non attaché. Quant aux blessures, elles ne correspondraient pas exactement au récit de l’accusé.

Une querelle d’experts au secours de la défense. L’expertise privée ordonnée par Bernard Wesphael et ses conseils propose plusieurs hypothèses concernant le décès de la victime. Parmi elles, ils avancent celle d’une mort par mélange d’alcool et de benzodiazépines (des anxiolytiques). Pour les légistes saisis par la justice, l’hypothèse "doit être considérée mais dans le cas d’espèce, ne peut être retenue."

Un psychiatre qui enfonce Wesphael. L’expert Hans Hellebuyck décrit un accusé qui "apparaît être très arrogant" et qui "veut être celui qui conduit l’entretien." Plus loin, l’expert décrit : "Le plus frappant est sa capacité extraordinaire à mentir, de telle sorte que l’on ne peut rien croire de lui qui n’est pas prouvé."