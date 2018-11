Tout le monde a encore à l'esprit le décès inopiné du coureur cycliste Jimmy Duquennoy, victime d'un arrêt cardiaque à son domicile.

Une douleur énorme pour sa famille et son entourage. Mais ce dimanche 4 novembre, l'inimaginable s'est produit. Une personne ignoble a volé un trophée que le papa de Jimmy avait posé sur la tombe du jeune cycliste, entre 15.30 et 17.00 au cimetière de Rumillies. Sa grande sœur, Jennifer, est scandalisée. "Le Trophée appartient à mon papa, l'une de ses nombreuses victoires passées. Il avait ajouté une plaque dessus "A mon champion à jamais. Papa" Le velo a été dévissé et dérobé. Il s'agit d'un trophée de vélo noir avec reflet. C'est donc un coup de gueule que je pousse en ce jour. Vous n'avez donc aucune rancoeur ? Vous ne pensez donc pas déjà que nous ayons assez de peine comme ça ? Pourquoi venir dévisser et dérober le trophée de mon papa ? Pourquoi nous faire tant de peine ? Avons-nous mérité tant de malheur ? Qu'avez-vous à gagner avec ce type d'objet ? Si vous en voulez nous en sommes remplis mais ne venez pas embarquer nos biens, nos souvenirs sur la tombe de mon petit frère. Je suis si déçue par la vie, par la mentalité des personnes, par le manque de civisme dans notre communauté, vous nous faites tellement honte. Qu'une seule chose à exprimer, je suis peinée." Jennifer insiste sur le manque de civisme du monde actuel. Toute personne qui verrait le trophée est bien entendu invitée à le récupérer et à le restituer à la famille. Infos: Jennifer.duquennoy@hotmail.be.