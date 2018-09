Une enquête de longue haleine menée par la police judiciaire fédérale (PJF) de Mons-Tournai depuis fin 2016 a conduit à une opération d'envergure menée les 24 et 26 septembre 2018. Le dossier concerne des épidémies de vols de cargaison dans les camions en stationnement le long de nos autoroutes. Plusieurs perquisitions ont été menées.

Vingt-deux personnes ont été interpellées, a indiqué mercredi le procureur du Roi du Mons, Christian Henry. "Ce phénomène organisé touche fortement la Belgique et la province du Hainaut en particulier", a indiqué Christian Henry. "800 faits ont été commis en 2016 et près de 1.000 en 2017, avec un pic de 322 faits dans le Hainaut en 2016."

Selon le parquet de Mons, le mode opératoire est bien rôdé et efficace. Le dispositif des malfrats est constitué en équipes de quatre à cinq personnes avec un véhicule de repérage, une camionnette, souvent volée, pour le chargement et généralement un véhicule placé en observation. Les auteurs découpent les bâches ou ouvrent les portes arrières des camions sur les aires d'autoroutes et dérobent les marchandises de toutes sortes.

L'enquête visait une organisation criminelle algérienne composée de résidents et de clandestins temporaires commandités pour faire partie des équipes nocturnes. Cette organisation était implantée dans la région carolorégienne, à Charleroi, Marchienne-au-Pont, Montignies-sur-Sambre, Marcinelle, Gosselies, Jumet et à Fleurus.

"L'organisation criminelle stockait son butin dans des boxes de garage loués sous de fausses identités ou via des complices. Les marchandises volées étaient ensuite revendues à des receleurs ou dans certains commerces."

L'opération des 24 et 26 septembre a nécessité l'engagement de quelque 140 policiers de la PJF Mons-Tournai, qui ont reçu l'appui de la PJF Charleroi, de la police fédérale des autoroutes (WPR) et des unités spéciales. Quinze perquisitions ont été effectuées à différentes adresses ainsi que cinq dans des boxes d'entreposage du butin. Vingt-deux personnes ont été interpellées, dont trois clandestins. Une des personnes interpellées était déjà détenue pour une autre cause, huit autres ont été inculpées et placées sous mandat d'arrêt. Un individu a été inculpé et remis en liberté, jusqu'à présent, sous condition.

Les policiers ont mis la main sur sept véhicules de l'organisation et deux autres véhicules volés. Trois armes à feu, soit un pistolet 9 mm, un riot-gun à canon scié et un revolver Smith&Wesson de calibre 32, ont été saisis, ainsi que 7 à 8 m3 de marchandises volées: des aspirateurs de luxe, ventilateurs, combinaisons néoprène, caisses de champagne, parfums, shampoings, langes. Les policiers ont également mis la main sur du cannabis, 3.770 euros, ainsi que sur divers documents et faux passeports et des dizaines de GSM.

Selon le parquet, entre 150 et 200 faits sont actuellement élucidés, dont la majorité sur l'arrondissement du Hainaut et sur la dorsale wallonne (E19/E42).