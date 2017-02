"À l’heure où les méfaits de certains policiers font la Une de l’actualité, j’ai tenu à vous informer d’un sauvetage héroïque qu’ils ont réalisé ce week-end dans un étang bruxellois pour que vous puissiez aussi parler des actes positifs que l’on peut mettre à leur actif", commente un témoin des faits qui a eu le bon réflexe d’informer La DH via notre bouton rouge Alertez-nous !

Selon nos infos, la scène dont il est question s’est déroulée dans le parc Ten Reuken, à Watermael-Boitsfort, samedi soir aux alentours de 20 h 30. Les policiers de la zone Marlow avaient au préalable été alertés du potentiel suicide en cours d’une femme par l’un(e) de ses proches et s’affairaient alors à ratisser les environs pour la retrouver avant qu’il ne soit trop tard.

Lorsque les intervenants ont retrouvé la quadragénaire, celle-ci s’était littéralement enfoncée jusqu’au beau milieu de l’étang, où elle n’avait plus du tout pied et tentait en réalité de se noyer. Ni une ni deux, l’un des deux policiers s’est débarrassé de son gilet pare-balles et de son ceinturon pour sauter dans l’eau glaciale et se porter au secours de cette femme en détresse.

Arrivé à sa hauteur, l’intervenant a dû faire usage de la contrainte pour parvenir à la ramener sur la berge de l’étang. Son collègue, qui était resté au sec pour prévenir les secours, les y attendait et n’a quant à lui pas hésité, le temps que l’ambulance arrive sur place, à se déshabiller à son tour pour pouvoir réchauffer avec ses vêtements - son pantalon et son pull de fonction - la victime qui était en état d’hypothermie.

Messieurs les policiers de la zone Marlow (Uccle, Auderghem&Watermael-Boitsfort), La DH tient donc - au travers de ces quelques lignes - à vous tirer son chapeau pour ce magnifique sauvetage.