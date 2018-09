© D.R.

Un dramatique accident de la route s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, sur la commune de Trois-Ponts. Une voiture dans laquelle se trouvaient quatre jeunes qui rentraient de soirée a quitté sa trajectoire, sur la route de Wanneranval, faisant une violente embardée. L’un des passagers, Nicolas Genon (Stavelot, 19 ans), est décédé sur le coup. Blessés, les trois autres occupants du véhicule, âgés entre 18 et 20 ans, ont été transportés à la clinique Reine Astrid à Malmedy. Leurs jours ne sont pas en danger. Le conducteur, qui a été dans un premier temps privé de liberté et entendu comme suspect, était sous imprégnation alcoolique mais pas en état d’ivresse. Il aurait, selon le parquet de Liège, perdu le contrôle du véhicule après avoir raté un virage.



La même nuit, un second drame s’est produit sur la N833 reliant Baillonville à Durbuy. On déplore le décès de Joachim Vieuxtemps, un père de famille de 36 ans originaire de la région. L’automobiliste circulait en compagnie d’une autre personne en direction de Petit-Han quand la voiture Audi à bord de laquelle ils se trouvaient est entrée en collision frontale avec une Porsche. Selon le parquet, la Porsche aurait quitté sa bande de circulation à la sortie du virage. Son conducteur, né en 1985, présentait un taux d’imprégnation alcoolique supérieur à la norme autorisée. Le conducteur de la Porsche et le convoyeur de l’Audi ont dû être désincarcérés avant d’être transportés vers l’hôpital de Aye. Joachim Vieuxtemps habitait Barvaux et travaillait au restaurant La Passerelle à Durbuy. Il laisse derrière lui deux enfants.



© D.R. Joachim Vieuxtemps



Samedi soir vers 21h, une violente collision s’est produite sur la N5 à hauteur de Yves-Gomezée (Walcourt) entre deux véhicules qui circulaient dans le même sens. Pour une raison encore inconnue, une Hyundai a percuté l’arrière d’une Opel. La Hyundai a terminé sa course sur les bandes opposées, tandis que l’Opel a percuté un poteau d’éclairage. Quatre personnes, toutes de nationalité française, se trouvaient à l’intérieur de ce second véhicule. L’une d’elles, une dame qui se trouvait à l’arrière, est décédée des suites de ses blessures. Les trois autres personnes ainsi que le conducteur de l’autre voiture ont été blessés. Selon un expert, la vitesse et le non-respect des distances de sécurité ne seraient pas en cause.



Le même soir , la RN527, soit la chaussée de Valenciennes à Ormeignies, dans le hameau d’Autreppe (Ath), a été le théâtre d’une embardée aux conséquences mortelles. Le sol était humide, quand une sexagénaire athoise, maman de deux enfants, a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Celui-ci a quitté sa trajectoire avant de franchir un fossé et de s’encastrer dans un arbre situé en bordure de route. La voiture s’est enroulée autour de l’arbre jusqu’au niveau du levier de changement de vitesse et du côté conducteur avant de rebondir sur le toit. La conductrice était seule à bord de la voiture. Lorsque les secouristes arrivèrent sur place, ils ne purent que constater son décès et sécuriser les lieux. La pluie semble à l’origine de ce drame.