Les dés sont jetés. Plaidoiries et réquisitions ont été prononcées, hier, devant les assises de Bruxelles. Après les répliques, ce matin, les jurés vont se retirer et décider de l’avenir de Yannick Mbombo.

L’essentiel du débat réside autour de l’intention homicide. Car le reste fait peu de mystère. Yannick Mbombo, 21 ans au moment des faits, est bien celui qui a tiré sur Singh Toor, en septembre 2014, dans un night-shop de la chaussée de Haecht, à Haren. Il s’est rendu à la police, a reconnu les faits. Les images de vidéosurveillance permettent de l’identifier sans aucun doute.

Alors où est la discussion ? Sur l’intention d’homicide. L’avocat général, Thibault de Sauvage, est convaincu qu’il s’agit d’un meurtre. "Quand on entre dans un night-shop avec une arme à feu, que l’on applique une pression de 5,8 kilos sur la détente, que l’on vise la poitrine de sa victime à une distance de 75 centimètres et que l’on touche en plein cœur, alors oui, on est animé d’une intention homicide, c’est tout. Et là, il vient vous dire qu’il n’est pas responsable de la mort de la victime ?", a lancé le magistrat au terme d’une longue et technique démonstration.

La défense a tenté d’humaniser le jeune homme, de montrer que jamais il n’a eu le désir ni l’intention de donner la mort au jeune employé du night-shop. Me Hamid El Abouti rappelle sa première rencontre avec son client. "Il m’a dit ceci : ‘ Ce qui me fait le plus mal, c’est d’avoir provoqué la mort de quelqu’un qui galérait dans la vie, comme moi ’".

Me Yannick de Vlaemynck a pointé ce qu’il considère comme un abus du ministère public : celui d’avoir "usé de toutes les ficelles de la cour d’assises" pour présenter Yannick Mbombo comme un dangereux criminel, chef du Négatif Clan, la bande urbaine qui a inquiété Bruxelles ces dernières années. Alors que l’homme n’a jamais été inculpé dans cette affaire. "Condamnez Yannick pour ce qu’il est, pour ce qu’il a fait. La peine sera la même, mais lui, ça lui permettra d’avancer. Il n’y a rien de pire qu’être condamné pour quelque chose que l’on n’a pas fait."

Le meurtre comme les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punissables de la même peine dans ce cas, soit jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.