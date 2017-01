Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a reconnu, jeudi soir vers 18h30, Yannick Mbombo Muteketa, un Congolais de 23 ans, coupable de tentative de vol dans un night shop avec la circonstance qu'un meurtre a été commis, à Haren, en septembre 2014.

Le jury a suivi la thèse de la partie civile et de l'avocat général Thibault de Sauvage. Il a reconnu l'accusé coupable de tentative de vol avec circonstance aggravante de meurtre.

Le jury a considéré que l'accusé n'avait laissé aucune chance de survie à la victime. Pour affirmer cela, il a tenu compte du fait que Yannick Mbombo Muteketa avait mis en œuvre des moyens qui peuvent donner la mort en venant avec une arme à feu chargée dans le night shop puis en visant la victime au niveau du thorax avec cette arme.

Le seul fait que l'accusé est entré dans le magasin avec une arme prête à l'emploi permet d'affirmer qu'il a admis les conséquences graves qui pouvaient en résulter, selon les juges.

Le 27 septembre 2014, vers 23h53, la police avait été appelée dans un night shop situé chaussée de Haecht à Haren par trois clients de ce commerce.

Ceux-ci avaient découvert l'employé du magasin gisant dans une marre de sang derrière le comptoir.

Ce dernier, plus tard identifié comme étant Lakhveer Singh Toor, un jeune Indien de 23 ans, était décédé d'une seule balle, tirée dans le thorax, à très courte distance.

La police avait ensuite visionné les images des caméras de vidéo-surveillance du commerce. Sur celles-ci, on y voit un individu entrer, à 23h34, puis sortir une arme à feu de son sac en bandoulière et tirer sur l'employé, après un bref échange de paroles. L'auteur tente ensuite d'ouvrir le tiroir-caisse, sans succès, et il prend la fuite à 23h41.

Le lendemain des faits, vers midi, Yannick Mbombo Muteketa s'était présenté au commissariat de la rue du Marché au Charbon à Bruxelles et avait déclaré être l'auteur des faits.

Devant la cour d'assises, il a expliqué qu'il n'avait pas voulu tirer, qu'il avait pressé la détente dans un "réflexe musculaire" après que la victime l'ait fait "vibrer".

Ses conseils, Me Hamid El Abouti et Me Yannick De Vlaeminck, ont plaidé la disqualification de la circonstance aggravante de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais le jury n'a pas retenu cette thèse.

Par ailleurs, en octobre 2014, suivant les indications de l'accusé, la police avait découvert l'arme du crime, un revolver Arminus, dans une habitation située rue Faider à Ixelles.

Celle-ci est connue dans un autre dossier récemment jugé par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir été le repaire de la bande urbaine Négatif Clan, un groupe de rap mais aussi une bande très hiérarchisée qui était active dans le trafic de drogue et le proxénétisme.

Selon l'accusation, il existe de nombreux soupçons concernant l'appartenance de Yannick Mbombo Muteketa à cette bande.

Le débat sur la peine se tiendra vendredi à 10h00.