Le juge du tribunal de police de Bruges a condamné par défaut lundi le footballeur Yassine El Ghanassy, 27 ans, à une amende de 10.240 euros ainsi qu'à un retrait de permis de conduire de 12 mois. Sa Porsche 911 Carrera n'était, semble-t-il, pas assurée au moment où elle a été repérée sur une bande de circulation réservée aux bus à Ostende. Elle a été saisie. Les faits remontent au 19 mai 2017. Ce jour-là, des policiers ostendais prennent Yassine El Ghanassy sur le fait alors qu'il circule au volant de sa Porsche sur la bande réservée aux bus. La voiture ne semble pas être assurée et l'ancien joueur du KVO n'était pas non plus censé prendre le volant, étant encore sous le coup d'une précédente condamnation l'obligeant à repasser son permis.

El Ghanassy est condamné à s'acquitter d'une amende de 10.240 euros ainsi qu'à un retrait de permis de 12 mois. Pour récupérer son permis, il devra présenter à nouveau les examens théorique et pratique et réussir des tests psychologique et médical.

L'ailier du FC Nantes comptabilise 16 condamnations devant le tribunal de police. Sa Porsche a notamment déjà été saisie avant que cette décision soit revue en opposition. Le 7 mars, il s'est vu infliger six mois de prison pour avoir pris le volant sans permis.