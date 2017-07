Un vent de renouveau soufflera sur la fanfare du défilé du 14 juillet.

Lors des répétitions sur les Champs-Elysées, l'on a entendu la fanfare interpréter du Daft Punk, le groupe français électro.

"On se lance un défi. On a envie de toucher la jeunesse, c’était le cahier des charges. Il y a un défilé militaire, avec des marches militaires, mais pour la jeunesse, c’est plutôt Daft Punk, alors on joue Daft Punk !", a déclaré l’adjudant David, metteur en scène à BFM TV.

Une prouesse visible dans la vidéo ci-dessus.