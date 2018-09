24 personnes ont été tuées et plus de 53 autres blessées samedi dans l'attentat ayant visé un défilé militaire à Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran, selon un nouveau bilan provisoire donné par l'agence semi-officielle Isna. Téhéran accuse un "régime étranger" soutenu par Washington. Qualifié de "terroriste" par les autorités iraniennes, l'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Il survient dans un climat de tensions très fortes entre l'Iran et les États-Unis, qui s'apprêtent à intensifier début novembre leurs sanctions contre la République islamique.

"Des terroristes recrutés, entraînés et payés par un régime étranger ont attaqué Ahvaz [...] L'Iran considère que les parrains régionaux du terrorisme et leurs maîtres américains sont responsables de telles attaques", a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter. Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, avaient accusé plus tôt les assaillants d'être liés à un groupe séparatiste arabe soutenu "par l'Arabie saoudite". "L'Iran réagira rapidement et fermement pour défendre des vies iraniennes", a ajouté M. Zarif dans son message sur Twitter.

L'attaque, qui a eu lieu vers 09h00 (07h30 HB) selon l'agence semi-officielle Isna, a été menée à Ahvaz, la capitale de la province du Khouzestan, peuplée majoritairement d'Arabes.

"On dénombre désormais 11 martyrs, et ce chiffre pourrait augmenter", a rapporté Isna, citant Ali-Hossein Hosseinzadeh, vice-gouverneur de la province du Khouzestan. "L'un des martyrs est un journaliste", a ajouté le responsable. Cité par Isna, M. Hosseinzadeh avait déclaré précédemment que l'attaque avait coûté la vie à "huit ou neuf militaires".

"Les terroristes étaient quatre. Deux ont été tués et les deux autres arrêtés", a ajouté M. Hosseinzadeh. Selon plusieurs médias iraniens, les assaillants étaient vêtus de treillis militaires. "Ceux qui ont ouvert le feu sur les gens et les forces armées sont liés au mouvement al-Ahvazieh", a déclaré Ramezan Sharif, porte-parole des Gardiens de la Révolution cité par Isna. "Ils sont nourris par l'Arabie saoudite, et ils ont essayé de faire de l'ombre à la puissance des forces armées" iraniennes, a-t-il ajouté.

L'attentat a eu lieu alors que l'Iran marque la Journée nationale des forces armées, qui commémore chaque 22 septembre le déclenchement, par Bagdad, de la guerre Iran-Irak (1980-1988) et la résistance de la "défense sacrée" iranienne lors de cette "guerre imposée", selon la phraséologie officielle.

Le Khouzestan a été une des régions iraniennes les plus touchées par les combats pendant la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein escomptait que ses soldats y seraient accueillis en libérateurs par la population arabe, mais celle-ci se montra dans l'ensemble fidèle à l'Iran.

L'Iran a été le théâtre ces dernières années de plusieurs attaques, visant notamment les Gardiens de la Révolution. La dernière en date, le 20 juillet dernier, a coûté la vie à au moins dix membres des Gardiens de la révolution. Ils ont été tués dans une attaque menée par des insurgés contre l'une de leurs bases dans le village de Dari, situé dans le district de Marivan, dans le nord-ouest du Kurdistan iranien