Juan Carlos, le roi aux 5.000 maîtresses. Parue aux Éditions Chiado, cette biographie non autorisée a été écrite par Amadeo Martinez Inglès, un ex-colonel de l’armée espagnole.

Le passé sulfureux de l’ancien représentant de l’État espagnol (son fils, Felipe VI est devenu roi en 2014), y est évoqué sans équivoque. Quelque 5.000 femmes auraient partagé des moments intimes avec celui qui était souverain. "Les plus belles célébrités et représentantes espagnoles ou étrangères sont passées dans son lit furtivement ou non", lit-on dans des extraits révélés par la presse espagnole et anglaise. Selon le Times, "Juan Carlos est un véritable accro au sexe. On lui prête des centaines de liaisons, même après son mariage avec la reine Sofia."

332 liaisons sexuelles auraient eu lieu à l’école royale militaire, alors qu’il était le poulain de Franco. Des espions, chargés par le despote espagnol de suivre celui qui allait devenir roi, ont mentionné ces premières liaisons sexuelles. "Ce qui est bon pour tout acteur qui souhaite se spécialiser dans le porno : quatre par semaine", réagit l’auteur, Amadeo Martinez Inglès.

Rien que pour la période que l’auteur qualifie de "période passionnée", entre 1976 et 1994,, le roi aurait eu "2.154 conquêtes".

Barbara Rey (Rey signifie roi en espagnol) aurait été, selon le militaire à la retraite "le plus grand scandale sexuel de la monarchie espagnole". Il cite le nom de nombreuses maîtresses connues, comme Lady Di, Sara Montiel et… Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, la dernière maîtresse et amante connue.

Ce n’est pas la première fois que les relations intimes du roi Juan Carlos sont étalées. On retrouve aussi son passé d’homme à femmes dans un livre signé par Ana Romero, Fin de partie. Elle y indiquait que le souverain espagnol "égoïste" avait entretenu une liaison avec Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. Il aurait même projeté de l’épouser, avant que divers éléments l’empêchent de mettre ce plan amoureux à exécution.