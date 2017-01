Sept personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas et en Espagne 12 ans après le vol de diamants à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, l'un des plus importants vols de bijoux dans le monde de ces 15 dernières années, a annoncé samedi la police militaire néerlandaise.

D'une valeur estimée de 72 millions de dollars (67 millions d'euros), les diamants et bijoux ont été volés le 25 février 2005 lors du braquage d'un véhicule blindé de la compagnie aérienne KLM par des individus armés dans une partie fermée et sécurisée de l'aéroport, précise cette source dans un communiqué publié sur son compte Facebook.

Les bijoux avaient été dérobés "sous la menace avec violence" alors qu'ils devaient être embarqués à bord d'un avion vers Anvers en Belgique.

La police militaire, sur ordre du ministère public, "a effectué vendredi 20 janvier et samedi 21 janvier 2017 au total sept arrestations en lien avec le braquage de diamants à Schiphol en février 2005 et du blanchiment d'argent", a-t-elle expliqué. Il s'agit de cinq hommes et deux femmes de nationalité néerlandaise.

"Les arrestations ont eu lieu à Amsterdam et à Valence" (est de l'Espagne). "D'autres arrestations ne sont pas exclues", a ajouté la police militaire.

Une grande partie de ces diamants avaient été retrouvés "directement après le braquage" dans un véhicule utilisé pour la fuite. Le reste des bijoux, d'une valeur aujourd'hui estimée à 43 millions de dollars (40 millions d'euros), est toujours recherché.

Peu de temps après les faits, quatre personnes avaient été interpellées dans le cadre de l'enquête sur ce vol, l'un des plus importants de l'histoire des Pays-Bas.

Ce braquage est l'un des plus importants vols de bijoux de ces 15 dernières années, avec celui commis à l'hôtel Carlton de Cannes le 28 juillet 2013, dont le butin est estimé à 103 millions d'euros.