Le candidat du mouvement "En marche!" est donné vainqueur du second tour de la présidentielle, face à Marine Le Pen, avec 60%, selon un sondage publié ce mardi par Opinionway-Orpi pour Les Echos et Radio Classique. Cette enquête réalisée quotidiennement montre qu'Emmanuel Macron tangue entre 59 et 61% depuis le 24 avril.





A cinq jours du vote, cette avance plutôt confortable est confirmée par un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, également paru ce mardi midi. Cette enquête-ci indique que Marine Le Pen a perdu deux points en une semaine.

Emmanuel Macron profite des report des voix. 49% des électeurs de François Fillon au premier tour disent qu'ils voteront pour Emmanuel Macron au second, 25% annonçant qu'ils voteront pour Marine Le Pen. La proportion est semblable pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, dont 47% disent qu'ils voteront pour le candidat d'En Marche ! et 19% pour celle du Front national. Trois quarts (76%) des électeurs de Benoît Hamon (Parti socialiste) disent qu'ils voteront pour Emmanuel Macron et 5% pour Marine Le Pen.





Le sondage Opinionway-Orpi a été réalisé en ligne, du 29 avril au 1er mai, auprès d’un échantillon de 1764 personnes inscrites sur les listes électorales issu d’un échantillon de 1795 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région de résidence et de catégorie d’agglomération. Marges d'erreur : de 1,1 à 2,5 points au plus.

Le sondage Ipsos-Sopra Steria a été réalisé les 28 et 29 avril auprès d'un échantillon de 1.504 personnes inscrites sur les listes électorales, dont 918 certaines d'aller voter et exprimant une intention de vote, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d’erreur : 3 points.