Des "dérapages financiers" qui sont "bien la conséquence directe de décisions prises par le candidat": dans son ordonnance renvoyant Nicolas Sarkoy devant le tribunal correctionnel, le juge Serge Tournaire met en évidence le rôle de l'ancien chef de l'Etat dans les dépenses excessives de sa campagne de 2012.

En plus de 30 ans de carrière politique, Nicolas Sarkozy a été amené à "conduire ou participer à de nombreuses campagnes électorales", souligne le magistrat instructeur.

"Plus que quiconque, il était supposé connaître, respecter, et faire appliquer par ses équipes les dispositions légales en la matière", ajoute-t-il, dans ce document de 174 pages, dont l'AFP a eu connaissance.

Si ses fonctions de chef de l'Etat "accaparaient une partie de son temps", note le juge, "l'autorité de Nicolas Sarkozy, son expérience politique, et l'enjeu que représentait pour lui sa nouvelle candidature à la fonction suprême, rendent peu crédible l'hypothèse d'un candidat déconnecté de sa campagne, laissant ses équipes ou son parti et ses dirigeants agir en dehors de lui et décider de tout à sa place".

M. Sarkozy "était nécessairement associé aux décisions susceptibles d'avoir un fort impact financier, comme celle de confier l'organisation des meetings à des agences professionnelles plutôt que de laisser les services du parti s'en occuper seuls".

Si l'enquête n'a pas établi que Nicolas Sarkozy a ordonné la fraude aux fausses factures pour masquer l'explosion du plafond légal des dépenses de campagne, ni qu'il y ait participé ou qu'il en ait été informé, il en a "incontestablement bénéficié", car elles lui ont "permis de disposer (...) de moyens bien supérieurs à ce que la loi autorisait, sans subir de sanction en proportion avec les montants dissimulés".

Selon le juge, "c'est bien le candidat et son équipe restreinte qui ont fait le choix d'axer la campagne sur des meetings spectaculaires et dispendieux, et d'en confier l'organisation à des agences spécialisées" et "il a été très rapidement alerté sur les risques financiers majeurs que faisait courir cette stratégie".

La première note des experts-comptables faisait état dès le 7 mars 2012, après cinq meetings sur quinze programmés, d'un dépassement de plus de 600.000 euros du plafond légal.

Mais alors qu'il aurait encore pu "contenir les dépenses", "le candidat a fait le choix contraire d'intensifier le rythme de sa campagne, en décidant personnellement de faire organiser un meeting quotidien", pour aboutir à un total de 44, "parmi lesquels plusieurs meetings de très grande ampleur", relève le juge Tournaire.

Pour lui, Nicolas Sarkozy a donné un "ensemble d'instructions", "qu'il savait contraires aux préconisations et recommandations formulées de manière réitérées par les experts-comptables", "qui ont abouti à un dépassement du plafond légal dans des proportions considérables". Au moins 42,8 millions d'euros, là où le plafond légal était de 22,5 millions.