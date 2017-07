L'enquête, les interrogatoires, les soupçons et le feuilleton médiatique continuent toujours, 32 ans après les faits. Et pourtant, l'affaire du petit Grégory n'a toujours pas réponse à sa question : qui a tué l'enfant Villemin en 1984 ?





© IPM Dernier épisode, une tentative, qui semble désespérée de Marie-Ange Laroche, femme de Bernard Laroche. Cet homme, principal suspect des enquêteurs puis relâché, avait été tué par le père de Grégory Villemin. Aujourd'hui, n'étant plus là pour se défendre malgré qu'il reste aujourd'hui le principal suspect, est donc défendu par Marie-Ange Laroche.





Dans une lettre destinée au président de la République, Emmanuel Macron, mais aussi sur BFM TV, Marie-Ange Laroche dénonce "un acharnement contre son mari". "Il n'a eu aucun rôle dans cette affaire", jure-t-elle à BFM TV. "On n'a pas laissé le temps à Bernard de se défendre car on l'a assassiné, donc c'est facile. Jusqu'à ma mort, je saurai que ce n'est pas lui (l'assassin du petit Grégory)."





Autre volet des derniers rebondissements de l'enquête, une possible complicité dans l'enlèvement et l'assassinat de Grégory Villemin. Et cette fois, c'est Marie-Ange Laroche qui est suspectée par les enquêteurs. Sa soeur, Murielle Bolle, 15 ans au moment des faits, avait déclaré dès les premières heures de l'enquête que Bernard Laroche était responsable. De retour au foyer familial, sa version avait alors changé. Ce revirement de version lui vaut d'ailleurs d'être mise en examen par la justice pour l'instant. Et si ce changement de version était le résultat de pression exercées par la famille, par Bernard Laroche et par sa femme, Marie-Ange Laroche ? Selon un lointain cousin dont le témoignage a été recueilli par les enquêteurs, c'est ce qu'il s'est passé.





"Je ne sais rien du tout, je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à cacher. Ce jour-là, je travaillais de 13h à 21h, je ne sais rien du tout", dit d'emblée Marie-Ange Laroche à BFM TV pour anihiler les soupçons d'une possible complicité dans l'enlèvement. À la question de savoir quelles sont ses relations avec sa soeur depuis l'arrestation de Bernard Laroche, elle répond : "on s'est vue dans un magasin, c'était 'bonjour' mais c'est tout. On n'a jamais reparlé de l'affaire."





Et sur les possibles pressions exercées par la famille Laroche sur Murielle Bolle, "je n'ai jamais fait de pressions sur elle, contrairement à tout ce qui est dit. Le soir de l'arrestation de Bernard, bien sûr que je lui en ai voulu. Mais je lui ai simplement dit 'qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ?', mais c'est tout !" Et le cousin qui parlait de violence, le soir du 5 novembre, jour de l'arrestation de Benard Laroche ? "C'est faux, c'est faux. (Le cousin qui affirme cela) n'était pas là ! Il n'était pas là. J'ai juste mis mes mains sur les épaules (de Murielle Bolle), et je lui ai dit 'qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'a dit ?'".





Vérité ou ultime tentative de sauvetage dans un étau qui se resserre ? Voilà le résumé du travail des enquêteurs... depuis 32 ans.