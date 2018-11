Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malusi Gigaba, qui était la cible de tentatives d'extorsion après le vol d'une vidéo à caractère sexuel le concernant, a démissionné de ses fonctions, a annoncé mardi la présidence sud-africaine.

Le chef d'Etat, Cyril Ramaphosa, a indiqué avoir reçu la lettre de démission de Malusi Gigaba et l'avoir accepté, dans un communiqué. Dans ce courrier, le ministre de l'Intérieur justifiait son départ au nom de "l'intérêt national" et de celui du parti et pour "soulager le président d'une pression inutile".