"Petit marquis", port d'arme, badge d'accès à l'Assemblée nationale: Alexandre Benalla a répondu mercredi aux questions de la commission d'enquête du Sénat concernant son rôle auprès des services de l'Élysée.

"PETIT MARQUIS"

Alexandre Benalla a présenté ses excuses au Sénat. "J'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre encontre, M. le président. (...) Je voudrais vous assurer de mon respect total (...) et vous présenter mes excuses", a déclaré Alexandre Benalla au président de la commission d'enquête, Philippe Bas, qu'il avait qualifié la semaine dernière de "petit marquis".

"Je voudrais vous assurer de mon respect total de l'institution des institutions du Sénat et des sénateurs" qu'il avait qualifiés de "petites personnes".

"PAS GARDE DU CORPS

"A l'occasion de la campagne présidentielle, je suis au regret de vous dire que (...) je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron", a déclaré M. Benalla.

"Je n'ai jamais été le siège (la personne assise à ses côtés dans un véhicule, NDLR) d'Emmanuel Macron, j'ai dû monter dans la voiture à trois reprises, c'est possible, mais je n'ai jamais été son siège. Ni son épaule (la personne présente au côté d'Emmanuel Macron lors de ses déplacements, NDLR) d'ailleurs", a-t-il ajouté.

"HUMILIATION

"J'ai été convoqué par (le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron) Patrick Strzoda une première fois (le 2 mai, NDLR), avec lequel on a évoqué les faits (de la manifestation du 1er mai, NDLR). (...) J'ai été suspendu 15 jours. (...) La rétrogradation est intervenue à mon retour. (...) J'ai été convoqué par Patrick Strzoda et François-Xavier Lauch, qui m'ont expliqué que je n'allais plus participer aux déplacements officiels du président de la République. (...) Je l'ai pris très mal, j'ai vécu ça comme une humiliation", a confié M. Benalla.

OREILLETTE

A propos de l'oreillette qu'on l'a vu porter lors de déplacements d'Emmanuel Macron: "Quand vous êtes sur un déplacement, il y a énormément de journalistes, du monde, donc on a eu l'idée de mettre en place un système de radio. (...) Nous utilisons exactement le même appareil radio que le GSPR, simplement nous ne sommes pas sur la même fréquence. (...) Au début ça a posé un problème, (puis) le chef du GSPR, le colonel (Lionel Lavergne) a décidé, en accord avec le chef de cabinet (Xavier-François Lauch), que nous n'avions accès qu'à une boucle radio très limitée", a précisé Alexandre Benalla.

PORT D'ARME

Son permis de port d'arme "n'était pas (liée) à la sécurité du président de la République, mais à (sa) sécurité personnelle", a expliqué M. Benalla.

"Parce que quand vous êtes dans des fonctions à la présidence de la République, ou pendant la campagne présidentielle, on est exposé", s'est-il justifié. "Il a pu arriver que j'aie eu une arme sur moi" lors des déplacements publics et privés du président, a-t-il convenu en estimant que ce cas de figure était survenu "trois fois en un an".

ACCÈS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A propos de son badge "H" permettant l'accès à l'ensemble des bâtiments de l'Assemblée nationale:

"Je l'ai dit et je le reconnais, c'était un caprice personnel, c'était pour continuer à aller à la salle de sport, la bibliothèque, il n'y avait pas de demande particulière à avoir accès à toute l'Assemblée. (...) D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans l'hémicycle, ma tête étant connue par un certain nombre de parlementaires", a-t-il reconnu.

LOGEMENT

Sur le logement qui lui a été attribué au Palais de l'Alma: "On ne mesure pas tout de suite l'ampleur de la tâche. (...) Ensuite, vous vous rendez compte que vous commencez le matin à 6h30, vous finissez vers 23h, minuit, 1h (...) donc j'ai fait cette demande au directeur de cabinet. Il m'a tout de suite attribué ce logement pour nécessité absolue de service et je ne l'ai jamais occupé", a-t-il indiqué.