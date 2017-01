Des experts ont commencé vendredi à éliminer plus de 100 kilos d'explosifs situés à Lauterecken, en Allemagne, et probablement destinés à un attentat d'inspiration d'extrême droite.

Ces explosifs ont été découverts fin décembre au domicile d'un homme âgé de 18 ans. Avec un complice de 24 ans, il aurait planifié un attentat lors du réveillon du Nouvel an à proximité de Kaiserslautern. Les suspects nient les faits. Les deux Allemands ont été arrêtés le 29 décembre et sont suspectés de violation de la loi sur les explosifs et de préparation d'un acte de violence. Environ 24 kilos d'explosifs ont également été découverts au domicile de l'homme de 24 ans. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer si les deux hommes avaient des liens avec les milieux d'extrême droite en Allemagne.

Près de 90 habitants ont été évacués et des routes ont été fermées vendredi pour l'opération. Les explosifs seront transférés dans un centre d'entraînement militaire où ils seront désamorcés.