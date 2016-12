Sa kunya (surnom) est Abu Walaa, son nom Ahmad Abdulaziz Abdullah. Cet Irakien arrivé en Allemagne en 2001, prédicateur à Hildesheim, est aujourd’hui considéré par les autorités allemandes comme l’un des principaux recruteurs de l’État islamique (EI) en Allemagne.

Selon la presse allemande, une vingtaine de djihadistes allemands ayant rejoint l’EI sont liés au réseau d’Abu Walaa. Il a été interpellé en novembre. Anis Amri l’avait fréquenté et il n’est pas interdit de penser que l’attentat de Berlin est une réponse directe à cette arrestation.

Des vols pour financer le djihad

Selon le parquet fédéral allemand, Abu Walaa est la figure centrale d’un "réseau d’ampleur nationale de prosélytes salafistes-djihadistes aux liens étroits", relaye CNN. Le Combating terrorism center (CTC), qui dit se baser sur de la documentation issue de sources allemandes proches de l’enquête sur Abu Walaa, compare ce réseau à celui de Khalid Zerkani, célèbre Papa Noël du djihad belge. Le surnom d’Abu Walaa n’est pas en reste : on le surnomme "Prediger ohne Gesicht", ou "le prédicateur sans visage", car son visage n’apparaît pas sur ses prêches vidéofilmés.

Principal point de rapprochement : comme la sphère Zerkani, le réseau Abu Walaa parvenait à financer les départs vers la Syrie et l’Irak par le biais de rapines et autres vols à la tire, et même par des microcrédits jamais remboursés.

Au sein du réseau Abu Walaa, un homme se détache, qui semble avoir joué un rôle particulièrement important dans la radicalisation d’Anis Amri : Bogdan Simeonovic. Cet Allemand d’origine serbe, âgé de 36 ans était l’un des plus radicalisés du réseau, indique le CTC. Il aurait eu des contacts téléphoniques directs avec des cadres de l’État islamique basés en Syrie.

Randonnées et agent infiltrant

Toujours selon cette source, Anis Amri, récemment arrivé en Allemagne et vite tombé dans les griffes du réseau Abu Walaa, après sa radicalisation en prison en Italie, a envisagé un départ en Syrie, fin 2015. C’est là que Simeonovic l’aurait accompagné, avec d’autres candidats au djihad, dans une forme de séminaire d’entraînement, à base de longues randonnées et de sac à dos, à travers l’Allemagne.

Le réseau Zerkani était tombé grâce aux informations collectées par un agent infiltrant, qui avait réussi à se rendre si indispensable qu’il était invité au mariage d’un futur djihadiste. Même histoire pour le réseau Abu Walaa. Un informateur a appris qu’Amri envisageait de perpétrer un attentat en Allemagne, avec l’aval de Simeonovic. C’est en ce sens qu’il lui a donné une planque, avant qu’Amri ne disparaisse, pour remonter à la surface lundi dernier, sur le marché de Noël de Berlin.

Un repenti a balancé

La police allemande a mis fin aux activités du réseau, le 8 novembre dernier en arrêtant Abu Walaa et quatre de ses lieutenants, dans le land de Basse-Saxe. Son arrestation a été menée après le témoignage d’un djihadiste germano-turc, Anil O., arrêté à son retour de Syrie. Ce repenti a balancé et désigné Abu Walaa comme celui qui l’avait radicalisé dans la mosquée d’Hildesheim.

Abu Walaa et ses complices sont poursuivis pour participation à un groupe terroriste. Et comme dans le cas du réseau Zerkani, les premiers attentats ont suivi peu après le démantèlement. Pour l’Allemagne, la lutte contre le djihadisme salafiste ne fait que commencer.