Les choses se présentaient plutôt bien, début décembre, pour Angela Merkel, candidate à un quatrième mandat consécutif au poste de chancelier.

Les sondages étaient devenus plus favorables à la CDU, créditée de 37 % des intentions de vote lors des législatives de l’automne prochain.

Une baisse de l’immigration et un discours plus ferme sur le sujet n’étaient sans doute pas étrangers au récent rebond du parti de la chancelière, malmené lors des derniers scrutins régionaux.

La CDU avait par exemple enregistré son pire score électoral à Berlin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale lors de l’élection organisée en septembre.

L’attentat du 19 décembre dernier au cœur même de la capitale allemande laissera sans doute des traces, dont l’ampleur à long terme sur le plan politique reste toutefois difficile à déterminer.

Angela Merkel n’en a pas moins été la cible de critiques en raison de la faillite des services de sécurité à prévenir cet attentat, alors qu’Anis Amri était loin d’être inconnu des milieux chargés de la lutte conte le terrorisme.

Angela Merkel a donc été attaquée par la droite populiste et même certains de ses alliés pour avoir accueilli 900.000 demandeurs d’asile en 2015 et 300.000 de plus en 2016.

"Ce n’est pas comme cela que nous allons garantir la sécurité de l’Allemagne", a ainsi dénoncé un responsable de la CDU.

Les populistes de l’AfD ont pour leur part accusé la chancelière d’avoir le sang des victimes de Berlin sur les mains, estimant que l’Allemagne n’est plus un pays sûr car "le terrorisme islamiste radical a frappé au cœur de l’Allemagne". Pour eux, c’est bien simple, Angela Merkel est "finie".





Sera-ce le cas ?

Beaucoup d’eau coulera encore sous les ponts d’ici le scrutin législatif prévu à l’automne prochain.

Peut-être y aura-t-il un tour de vis supplémentaire à l’égard des migrants.

Malgré l’avis défavorable de la chancelière, la CDU a voté avant l’attentat de Berlin une motion bien plus restrictive sur le choix de nationalité des migrants.

Il y a d’ailleurs un peu de friction au sein de la CDU : Angela Merkel a été réélue avec 89,5 % des voix à la tête de la CDU, contre 96,7 % en 2014.

Angela Merkel n’en garde pas moins la haute main sur la CDU, qu’elle compte bien mener à la victoire.

Les sondages lui sont donc largement favorables, la CDU étant gratifiée de plus d’une dizaine de pour-cent de plus que son allié du SPD, partenaire de la coalition sortante.

Le parti populiste AfD est toutefois en embuscade, ayant enregistré des résultats impressionnants pour un parti dont le principal combat est de dénoncer l’afflux massif de migrants. Cette formation d’extrême droite a même toutes les chances d’entrer au Bundestag. Ce serait une première depuis la chute du nazisme.





Attention, Obama s'en est mêlé !

Barack Obama avait encouragé les Britanniques à voter en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne. Le Brexit l’a emporté.

Le même Barack Obama avait invité les Américains "qui l’aimaient" à voter pour Hillary Clinton lors de la présidentielle de novembre dernier. C’est Donald Trump qui lui succédera.

"Si j’étais allemand, je pourrais lui apporter mon soutien", a cette fois déclaré l’hôte de la Maison-Blanche lors d’une visite mi-novembre à Berlin, alors qu’il se trouvait au côté d’Angela Merkel. Allez, il ne peut pas systématiquement miser sur le mauvais cheval!

Si Angela Merkel rempile à la tête du gouvernement allemande, elle serait bien partie pour égaler le record de longévité de 16 ans au poste de chancelier d’Helmut Kohl, l’homme de l’unification, qui avait repéré dans les années 90 cette native d’Europe de l’Est.

L’exploit serait d’autant plus important que l’humeur de ces temps-ci est plutôt de sortir les sortants.