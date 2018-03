Avec son accent vénézuélien à tirer au couteau, ses cheveux blancs dégarnis et sa bonhomie, Antonio Ledezma a l'air d'un calme papy. Élu en 2013, le maire de Caracas vient pourtant, à 62 ans, de passer une année on ne peut plus tumultueuse. Assigné à résidence depuis 2015, l'un des opposants les plus virulents au président Nicolas Maduro s'est échappé de son domicile comme dans un film. Direction la Colombie puis Madrid où il a trouvé exil. Antonio Ledezma était l'Invité du Samedi de nos confrères de LaLibre.be.

Comment avez-vous réussi à fuir alors que vous étiez assigné à résidence et donc sous contrôle policier ?

Ce fut une odyssée digne d'un film... Pendant 24 heures, j'ai traversé plus de 29 points de contrôle entre les militaires et la police du gouvernement pour arriver jusqu'en Colombie mais Dieu est grand. C'est grâce à la complicité de l'armée que j'ai pu passer.

Cela fait donc quatre mois environ que vous avez fui votre pays. Avez-vous eu des contacts avec vos amis et votre famille au Venezuela ?

Ma famille proche a dû fuir avec moi. J'ai dit à mon épouse, mon fils et ma fille de ne pas retourner au Venezuela. C'est de cette façon que ce régime fonctionne, en essayant de s'en prendre à vos proches pour s'attaquer à vous. Je parle dans la mesure du possible à mes amis opposants restés au pays: Leopoldo López, Maria Corina, Richard Blanco. J'utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux pour expliquer ce qui se passe à l'extérieur du Venezuela. Et puis, je voyage en Europe, aux Etats-Unis ou en Amérique du Sud pour témoigner.

Comment faites-vous depuis l'extérieur pour essayer de changer la situation de votre pays ?

Il y a cinq points sur lesquels les opposants en exil travaillent. Nous essayons tout d'abord de faire en sorte qu'il y ait des sanctions contre les responsables politiques corrompus et ceux qui collaborent avec les narcotrafiquants. La deuxième étape, c'est de promouvoir les droits de l'homme comme je le fais ici à Genève. La troisième, c'est de représenter, organiser la diaspora qui compte tout de même quatre millions de personnes disséminées partout dans le monde. Nous aimerions les aider à obtenir des permis de résidents dans des pays comme le Chili, l'Espagne ou l'Argentine. Nous préparons également déjà l'après-Maduro en essayant de former les gens afin qu'ils soient prêts le jour où la démocratie fera son retour. Ce jour-là, il faudra que nous ayons un projet bien articulé tant au niveau économique que social. Enfin, nous essayons de militer pour une intervention humanitaire internationale.

Vous avez utilisé le mot "génocide" pour décrire la situation dans le pays. Est-ce le bon terme ?

Oui, c'est le bon terme à utiliser quand des gens meurent à cause des pénuries de nourriture, de médicaments ou du manque de main-d'oeuvre dans les hôpitaux parce que les hommes au pouvoir ont volé de l'argent public pour le placer dans des paradis fiscaux. Nous avons 1,2 million de citoyens qui souffrent de malnutrition, huit enfants qui meurent chaque semaine dans le pays. Les cas de malaria explosent : 360.000 personnes ont été infectées l'an passé. La situation est telle que des gens qui souffrent d'asthme ou d'hypertension sont en danger de mort. Les salaires sont pratiquement nuls, un ouvrier ne gagne que quatre dollars par mois. Et n'oublions pas les citoyens tués dans des manifestations.

Depuis plusieurs années, il y a des manifestations monstres contre le pouvoir mais Nicolas Maduro se maintient malgré tout. Pourquoi ?

Notamment parce que nous vivons dans une dictature. L'armée est au service du gouvernement, les groupes paramilitaires s'en prennent violemment aux manifestants et aux citoyens. Depuis les dernières élections démocratiques, les législatives du 6 décembre 2015, nous avons démontré que nous souhaitions un dialogue avec le gouvernement. Maduro est à ce point cynique que le dialogue est impossible. Un des droits les plus élémentaires de l'humanité est devenu synonyme de gros mot dans ce pays. Les gens au Venezuela se sentent floués.

Pensez-vous que le pouvoir vénézuélien s'affaiblit ou se se renforce ?

Il est définitivement en train de s'affaiblir mais le régime devient du même coup de plus en plus féroce, violent, pervers. Pourquoi est-il plus faible ? Parce qu'il existe désormais des divisions entre les partisans du chavisme et ceux du madurisme. Ils commencent à se critiquer les uns les autres. Ils sont plus faibles car nous avons des preuves réelles de corruption, ils sont faibles en raison de la crise humanitaire dont Maduro est le responsable.

L'Union européenne a pris des sanctions contre sept responsables du régime de Maduro. Que pensez-vous de ces sanctions ? Doit-on aller plus loin ?

C'est un bon signal, c'est une bonne décision que l'UE ait sanctionné des individus pour des faits de terrorisme, de corruption et de crime contre l'humanité. Mais je crois que c'est aussi en quelque sorte une diplomatie timide. Je pense que l'on doit aller plus loin pour que ce soit efficace. Je pense aux pays latino-américains qui forment le groupe de Lima qui ont refusé la présence de Nicolas Maduro à leur sommet. Je demande donc à la communauté internationale une politique plus efficace et plus solidaire.

Certains demandent une intervention militaire étrangère. Que pensez-vous de cette solution ?

On en a déjà une. Il y a en effet une présence militaire cubaine déployée dans le pays. Nous sommes victimes d'une colonisation cubaine. Ce que je demande c'est déjà une intervention humanitaire pour sauver ce pays et ses citoyens.

Cette interview s'est tenue durant le Sommet de Genève pour les Droits de l'Homme et la Démocratie organisé par UN Watch.