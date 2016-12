Alors qu'il n'a que 22 ans, il est condamné avec un autre individu pour le viol d'une femme à Memphis, dans le Tennessee. En 1978, il écope d'une peine de 115 ans de prison. Une sanction très sévère étant donné que l'accusé continuait à nier les faits alors qu'une voisine l'avait reconnu.





Des années plus tard, des tests ADN démontent ce jugement et prouvent qu'il n'était pas sur les lieux au moment des faits. L'Etat du Tennessee le libère après presque 32 ans passés en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. En compensation, l'homme a reçu la coquette somme de... 75 dollars ! Vu le nombre d'années passées en prison, il pourrait avoir droit à 1 million de dollars.





Ses avocats tentent depuis sa sortie, il y a sept ans, d'obtenir une compensation plus importante. Mais le comité de probation du Tennessee ne l'entend pas de cette oreille. Pour eux, les preuves qui ont permis de libérer Lawrence McKinney n'étaient "pas assez convaincantes pour mériter une compensation plus importante", peut-on lire sur Le Monde. De même, ce comité met en avant le fait que l'homme a été impliqué dans 97 incidents en prison et qu'il a reconnu être entré par effraction chez la victime. Si l'intéressé a reconnu les faits d'effraction, c'est sur conseil de ses avocats qui tentaient de le faire libérer plus tôt...





"Même si j’ai passé plus de la moitié de ma vie en prison pour un crime que je n’ai pas commis, je ne suis pas aigri ou en colère contre quelqu’un, parce que j’ai trouvé Dieu et marié une femme bien. Je demande juste à être traité dignement après ce qui m’est arrivé", a-t-il déclaré à des médias américains.





Depuis 1989, 1943 personnes ont été innocentées alors qu'elles avaient passé en moyenne 8 ans en prison pour un crime qu'elles n'avaient pas commis.