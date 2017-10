"J’avais accès aux gros partys de fin de festival , témoigne la comédienne Salomé Corbo, dans les colonnes du quotidien québécois Le Devoir . Lors d’un de ses gros partys, Gilbert, qui était très intoxiqué, m’a agrip­pée et a passé sa main près de mes culottes, et a réussi à mettre un doigt dans mon vagin. Je lui disais : ‘J’ai 14 ans, j’ai 14 ans, je suis une jeune fille’. Je parlais fort et j’espé­rais que les témoins autour réagissent, mais personne n’a réagi. Gilbert m’a lâchée et je suis partie."

Ce témoignage - comme celui de huit autres victimes présumées - fait écho à l’affaire Harvey Weinstein qui ébranle le tout Hollywood en ce moment. À tel point que certains surnomment déjà Gilbert Rozon, membre du jury de l’émission La France a un incroyable talent (voir ci-contre), le Weinstein canadien . La réalisatrice Lyne Charlebois l’affirme : elle a été violée par le célèbre producteur après un dîner entre amis. "Il a mangé avec nous, il a eu bien du fun avec mon chum (entendez son petit ami, NdlR) et ensuite on est partis (pour aller discuter au bar). En chemin, il m’a dit qu’il n’habitait pas loin, qu’il voulait aller changer sa chemise parce qu’il l’avait portée toute la journée. Je n’ai eu aucune crainte, je suis rentrée chez lui. […] Il a fumé un joint, je pense que j’en ai pris une puff. Il devait être comme 19h30, on n’avait pas bu de vin, on n’était pas du tout intoxiqués et écoutez, la première chose que j’ai sue, c’est qu’on était dans sa chambre, il était sur moi et j’ai fait la planche. Dans ma tête, le gars que je venais de rencontrer était en train de me pénétrer. Il avait rencontré mon chum."

Suite à ces accusations de harcèlement, d’agressions et de viol de la part de l’animatrice Pénélope McQuade, de la comédienne Sophie Moreau, de l’entrepreneure Geneviève Allard ou encore de la recherchiste Anne-Marie Charrette, Gilbert Rozon a fait une déclaration officielle sur son compte Facebook. " J’annonce que je quitte dès maintenant mes fonctions de président du Groupe Juste pour rire, de Commissaire aux célébrations du 375e de Montréal ainsi qu’en tant que vice-président de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain, écrit l’homme de 62 ans. Je me retire par respect pour les employés et les familles qui travaillent pour ces organisations ainsi que tous nos partenaires. Je ne veux surtout pas leur porter ombrage. Ébranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. À toutes celles et ceux que j’ai pu offenser au cours de ma vie, j’en suis sincèrement désolé."

Un scandale qui pourrait aussi mettre à mal sa relation avec la comédienne Noémie Caillault - de 30 ans sa cadette et avec qui il est depuis quelques mois - dont la carrière décolle depuis deux ans grâce à son spectacle Maligne dans lequel elle raconte avec humour son combat contre le cancer du sein. Parce que depuis la déclaration de Rozon sur Facebook, les témoignages édifiants se multiplient à son encontre, comme celui de Bianca intitulé "C’était juste pour rire ". "Été 2016, je travaillais pour un organisme en tant qu’animatrice-cycliste. On pédale en transportant minimum trois personnes assises sur un banc derrière nous. […] Un soir, je dois embarquer Gilbert Rozon ainsi que deux de ses employés. À bord, ils jasent entre eux : un des passagers dit qu’il aurait préféré engager des voitures au lieu de nos services. Rozon répond que lui, il est bien content de son choix puisqu’il a vue sur mon beau dos cambré. ‘ Ça doit être ferme ces cuisses-là’ , qu’il lance. Rires des employés. C’est à ce moment-là qu’il détache son foulard et se met à fouetter mon beau dos cambré comme si j’étais un animal de calèche. Je me suis sentie totalement humiliée. Il termine en me donnant un pourboire pour que je m’achète une bière, le gentleman."

Bref, au Juste pour rire , on ne rigole plus…

Ou comme le disait la mascotte Victor à chaque fin de festival : "Maman, c’est finiiii !"

Le Juste pour rire français a réagi à cette démission.

"Le bureau Juste pour rire France a découvert ce 19 octobre 2017 les graves accusations portées à l'encontre de Gilbert Rozon, président-fondateur du groupe et du festival Juste pour rie Montréal, et ne peut cacher son désarroi.

Juste pour rire France a également pris connaissance de la démission de Gilbert Rozon et prend acte de cette décision. Devant la gravité des accusations et de la situation, nous tenons à rappeler que le bureau français de Juste pour rire se compose aujourd'hui de près de 30 salariés, femmes et hommes passionnés par leur métier et entièrement dévoués à leur mission : produire et développer des artistes. Fort de cette mission, nous continuerons à travailler comme nous l'avons toujours fait, avec encore plus d'envie et de convictions et demandons à ce que la justice fasse son travail.

Olivier Peyronnaud demeure en charge de la filiale française et Juste Pour Rire Montréal annoncera très prochainement la restructuration de son groupe suite à la démission de M. Rozon.

L'équipe de Juste pour rire France et ses artistes souhaitent maintenant continuer à travailler dans la sérénité et demandent à ce que tout amalgame ne prenne pas le dessus sur le travail de la justice.

Toutes nos pensés vont actuellement aux présumées victimes de ces actes."

La France a un incroyable talent suspendu

" À la suite des informations concernant Gilbert Rozon, membre du jury de La France a un incroyable talent , et sans préjuger de la véracité de celles-ci, M6, attentive au respect des valeurs fondamentales dans ses programmes, a décidé, en concertation avec la production Fremant­leMe­diaF­rance, de suspendre la diffusion de La France a un incroyable talent ", communique la chaîne qui allait entamer la 12e saison du programme le 26 octobre. Des mesures comme celle-là sont rares. On se souvient qu’en 2010, M6 avait annulé la diffusion de Trompe-moi si tu peux , son jeu de téléréalité animé par Agathe Lecaron, à la suite du suicide d’un des candidats.

À noter que M6 n’annule pas pour autant les castings "belges" de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent qui se dérouleront le 28 octobre prochain du côté de Lille. Inscriptions par mail via clemence.losfeld@fremantlemedia.com