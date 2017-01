Au moins 10 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un tribunal de la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, à la suite de laquelle deux "terroristes" ont été tués, selon les autorités.

Le maire du district de Bayrakli, à Izmir, a déclaré à la chaîne NTV qu'au moins 10 personnes étaient blessées, dont une grièvement. "Deux terroristes" ont été tués dans les affrontements qui ont suivi avec les forces de l'ordre, selon l'agence progouvernementale Anadolu, qui précise qu'un troisième est toujours recherché. L'explosion, provoquée selon les médias turcs par une voiture piégée, a eu lieu près de l'entrée des juges et des procureurs, a précisé CNN Türk. Les images diffusées à la télévision montraient un nuage de fumée, tandis que des ambulances et des véhicules de police étaient dépêchés sur les lieux. Cette attaque est survenue quelques jours après qu'un homme a tué 39 personnes dans une boîte de nuit d'Istanbul la nuit du Nouvel An.