Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé dimanche que l'attentat qui a fait 39 morts dans une boîte de nuit pendant la célébration du Nouvel An à Istanbul visait à "semer le chaos dans le pays".

"Ils oeuvrent pour détruire le moral du pays et semer le chaos en ciblant des civils avec de telles attaques haineuses", a déclaré M. Erdogan dans sa première réaction à la fusillade meurtrière, selon un communiqué publié par la présidence. "En tant que nation, nous combattrons jusqu'au bout non seulement les attaques armées de groupes terroristes et les forces derrière eux, mais aussi leurs attaques économiques, politiques et sociales. (...) Nous conserverons notre sang froid, resterons encore plus unis et ne céderons pas de terrain à ces jeux malsains."