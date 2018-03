Chaque personne tuée lors d’un attentat est bien entendu une victime de trop. Faut-il le préciser. À Carcassonne et Trèbes vendredi dernier, le bilan humain aurait pu être bien plus lourd encore. On le sait, le terroriste Radouane Lakdim savait qu’il ne sortirait pas vivant de son attaque. La question de savoir pourquoi il n’a dès lors pas cherché à commettre un massacre de masse est dès lors posée. Ce qui ne remet nullement en doute l’atrocité de l’acte commis.

L’expert en contre-terrorisme Claude Moniquet répond à cette délicate question en cinq facteurs objectifs :