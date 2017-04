C’est un sacré coup de filet et une traque longue d’un an qui s’achève. Les services espagnols, belges et marocains ont mené une opération conjointe, hier matin à Barcelone et Segovie, aboutissant à l’arrestation de cinq personnes pour participation présumée à une organisation terroriste. Trois d’entre eux, Mohamed L., Youssef B. H. et Yassine H., des Marocains installés en Espagne, sont soupçonnés par le parquet fédéral belge de complicité dans le cadre des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

Selon nos informations obtenues de plusieurs sources proches de l’enquête, les trois hommes sont suspectés d’avoir réalisé des repérages à l’aéroport de Zaventem, peu avant les faits. Tous trois sont des amis de Yassine Atar, inculpé dans l’enquête sur les attentats de Bruxelles. Pour les autorités françaises, son frère Oussama Atar, que les enquêteurs espéraient secrètement - et sans succès - trouver à Barcelone, est l’un des principaux organisateurs des attentats de Paris et Bruxelles. Yassine Atar est aussi le cousin des frères kamikazes El Bakraoui. Ibrahim lui avait laissé un testament avec la mention suivante : "On espère Inch’allah que tu nous rejoignes au paradis au plus vite". Contacté, le parquet fédéral ne fait aucun commentaire.

Les trois hommes concernés étaient venus à Bruxelles la semaine précédant les attaques de Zaventem et du métro Maelbeek. Ils avaient séjourné dans des appart-hôtels. Yassine Atar a d’ailleurs réservé des chambres à leur nom, selon des écoutes téléphoniques. Durant leur séjour, ils ont notamment été filmés en train de faire des courses au centre commercial City II. Ils avaient acheté un billet retour prévu le 21 mars 2016. Problème : ce jour-là, c’était grève dans les transports aériens. Ils ont dû se rabattre sur un autre vol, à Paris, le lendemain, jour des attentats. Ils ont embarqué à l’aide de faux papiers et ont disparu.

Tous sont connus pour leur appartenance à une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants. Durant leur voyage à Bruxelles, ils avaient d’ailleurs rencontré un trafiquant local, à Matongé. Sont-ils pour autant directement liés aux attentats ? Aucune trace des suspects n’a été repérée dans les images de vidéosurveillance autour de l’ultime planque des terroristes, rue Max Roos, à Schaerbeek. Mais leur présence dans l’entourage de proches des kamikazes, au moment où tout a basculé à Bruxelles, entre la fusillade de Forest, l’arrestation de Salah Abdeslam et les attentats de Bruxelles (du 15 au 22 mars) ne cesse pas d’interroger. Les limiers de la DR3 ne manqueront pas de questions à leur poser.