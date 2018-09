17 ans après les attentats du World Trade Center, les images prises par un ancien cameraman de CBS News ont été restaurées et publiées sur internet.

Le 11 septembre 2009, alors que la tour sud du World Trade Center était percutée par un avion, un journaliste de la chaîne CBS News était dans les rues, équipé de sa caméra. On peut le voir se rendre au plus près de l'action afin de prendre des images des rues dévastées et de rendre compte de l'horreur et de l'ampleur des dégâts. La voirie est couverte des débris de poussière occasionnés par l'acte terroriste, des bâtiments sont abîmés, les fenêtres éclatées, les personnes dans les rues paniquent et prennent la fuite.

Pendant ce temps là, Mark LaGanga, le journaliste et cameraman, ne fuit pas. Il va au plus près de l'action. Il s'est même rendu, via l'entrée du métro, dans le hall d'entrée de la première tour qui avait été attaquée. Il y est allé juste avant l'explosion de la seconde. Au passage, il interviewe une personne qui a survécu.

Quelques instants plus tard, c'est la la tour nord qui est attaquée, juste après sa jumelle. Le cadreur ne prend pas la fuite, contrairement à des milliers de personnes. Il est resté au cœur des rues pour filmer toutes les scènes de chaos. Un énorme nuage de poussière envahit les rues. La caméra de Mark LaGanga n'est pas coupée. On entend les bruits affolants des débris.

La vidéo complète a déjà été visionnée par 6 millions de personnes en une semaine. La plupart des internautes saluent le professionnalisme du journaliste.