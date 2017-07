Au moins neuf personnes, principalement des pompiers, ont été blessées dans l'explosion d'un bateau mardi en fin de journée à Minden, ville portuaire du nord de l'Allemagne.

Les recherches se poursuivent pour d'autres éventuelles victimes. Les pompiers ont été appelés pour éteindre un incendie à bord du bateau quand celui-ci a explosé, a indiqué un porte-parole de la police. La cause de l'incendie n'est pas déterminée mais la batterie du bateau semble avoir donné lieu à l'explosion.

Selon le porte-parole, les chercheurs tentent aussi de retrouver deux passants qui observaient l'incendie depuis le quai et qui auraient pu tomber dans l'eau à cause de l'explosion.

Le bateau et la voiture stationnée non loin ont été complètement détruits, et deux autres bateaux ont été aussi endommagés.